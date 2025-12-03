Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:27, 3 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали подешевевшие направления для отдыха в декабре

АТОР: В декабре 2025 года пакетный отдых для россиян подешевел
Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В декабре 2025 года пакетный отдых для россиян подешевел на большинстве популярных направлений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что самым доступным направлением для отдыха в первый месяц зимы остается Россия — средний чек тура за год практически не изменился. На втором месте в списке оказалась Турция, где средний чек тура за год снизился почти на 14 процентов. Наиболее значительно (на 29 процентов) за год средний чек упал на туры во Вьетнам.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году: лучшие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году:лучшие направления для отдыха в России и за границей
17 сентября 2025
Куда поехать на Новый год-2026? Недорогие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать на Новый год-2026?Недорогие направления для отдыха в России и за границей
17 октября 2025

В числе подешевевших направлений в АТОР также назвали Мальдивы и Кубу. Помимо этого, средний чек пакетного тура с перелетом в Египет в декабре 2025 года уменьшился на 7,8 процента, в Таиланд — на 9 процентов, а в ОАЭ — на 6,6 процента.

Ранее российским туристам предложили отдых у моря в декабре за 40 тысяч рублей с человека с учетом перелета. По таким ценам соотечественники могут съездить в ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался о переговорах Путина и Уиткоффа

    Медведев жестко высказался о Европе

    Премьер Бельгии оценил вероятность поражения России в конфликте с Украиной

    В российском городе машина скорой помощи перевернулась с пациентом внутри

    Москвичам рассказали о погоде зимой

    В сети оценили внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией

    Уиткоффа уличили в любви к одному русскому блюду

    Россиян призвали не устраивать самосуд в отношении Долиной

    17-летнему курильщику удалили легкое и вручили его в пакете

    Захарова заявила о желании НАТО сорвать мирные переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok