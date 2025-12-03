Россиянам назвали подешевевшие направления для отдыха в декабре

АТОР: В декабре 2025 года пакетный отдых для россиян подешевел

В декабре 2025 года пакетный отдых для россиян подешевел на большинстве популярных направлений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что самым доступным направлением для отдыха в первый месяц зимы остается Россия — средний чек тура за год практически не изменился. На втором месте в списке оказалась Турция, где средний чек тура за год снизился почти на 14 процентов. Наиболее значительно (на 29 процентов) за год средний чек упал на туры во Вьетнам.

В числе подешевевших направлений в АТОР также назвали Мальдивы и Кубу. Помимо этого, средний чек пакетного тура с перелетом в Египет в декабре 2025 года уменьшился на 7,8 процента, в Таиланд — на 9 процентов, а в ОАЭ — на 6,6 процента.

Ранее российским туристам предложили отдых у моря в декабре за 40 тысяч рублей с человека с учетом перелета. По таким ценам соотечественники могут съездить в ОАЭ.