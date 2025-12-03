Реклама

21:08, 3 декабря 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

Эндокринолог Янг назвала полную темноту важным условием для выработки мелатонина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы не чувствовать усталость по утрам, важно не только спать по восемь часов, но и ложиться в постель в определенное время, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг раскрыла, что существуют так называемые «золотые часы» сна: это время с 23:00 до 01:30. Дело в том, что именно в этот период в организме активно вырабатывается гормон сна мелатонин. При этом врач назвала важным условием для его выработки полную темноту. Она предупредила, что свет приводит к разрушению мелатонина, из-за чего биологические ритмы человека могут сбиться.

Янг добавила, что в «золотые часы» сна в организме также вырабатывается и соматотропин — гормон роста и молодости. По словам эндокринолога, он способствует сжиганию жира и восстановлению тканей.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с пробуждениями среди ночи. Так, она призвала не лежать в кровати более 20 минут, если не получается снова уснуть.

