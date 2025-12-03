Россиянам рассказали об аресте пенсии за долги

Юрист Лайпанова: Приставы могут взыскивать долги с пенсии, но размер ограничен

Некоторые россияне уверены в том, что приставы не могут взыскать долги с пенсии. Однако старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова в разговоре с агентством «Прайм» опровергла данные убеждения, отметив, что списывать средства с пенсии могут, но в ограниченном размере.

Юрист пояснила, что пенсия — это доход гражданина, поэтому в соответствии со статьей 99 и 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» приставы имеют полное право обращать на нее взыскание. Вот только в чаще всего больше 50 процентов списывать запрещено, но иногда, например, при долгах по алиментам, удержание может быть до 70 процентов.

Арест может быть распространен на государственную и страховую пенсию по старости и инвалидности, а также на накопительную пенсию и надбавки за выслугу лет. А вот арестовать выплаты по потере кормильца, по уходу за больными и единовременные выплаты пенсионерам приставы не могут.

Кроме того, в законе прописано, что должнику в любом случае на руках должен оставаться прожиточный минимум, а вот все, что выше — могут списать. Соответственно, если пенсия ниже прожиточного минимума, удержаний с нее быть не может, заключила Лайпанова.

