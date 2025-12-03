Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:15, 3 декабря 2025Путешествия

Россиянин попытался ввезти стероиды на лайнере в Турцию и получил три года колонии

Тренер из Сочи попытался ввезти стероиды на лайнере в Турцию и был задержан
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Фитнес-инструктор из Сочи попытался ввезти на круизном лайнере стероиды в Турцию и получил за это три года колонии. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

27-летний Семен проработал тренером на десятках рейсов лайнера Astoria Grande. Сообщается, что перед очередным отправлением он взял с собой на борт посылку с нандролоном и тестостероном. В итоге его остановили по подозрению в контрабанде на турецкой таможне. Выяснилось, что он не задекларировал товары.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

После этого Семен еще три недели проработал на лайнере, но в конце концов его задержали и отправили в СИЗО. 24 ноября ему дали три года колонии общего режима. Уточняется, что родные россиянина пытаются добиться смягчения приговора. Сестра тренера рассказала, что у молодого человека бронхиальная астма, и в накуренной камере он может задохнуться.

Ранее лайнер Astoria Grande с 600 пассажирами из России не пустили в Галапорт в Стамбуле в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания. Позже стало известно, что россиянам не вернули деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это недопустимо». Дело Долиной и ее поведение обсуждают уже и в органах власти. Что говорят российские политики?

    На Украине объяснили обещание Буданова выпить кофе в Крыму

    Стало известно о продвижении российских войск на запорожском направлении

    В России допустили новогоднее перемирие в зоне СВО

    Обвиняемого в удушении россиянки в апарт-отеле отправили в СИЗО

    Россиянин попытался ввезти стероиды на лайнере в Турцию и получил три года колонии

    Россиян предупредили о новогодних штрафах

    Названа новая опасность для вертолетов и истребителей ВСУ

    Внешность сестры Майкла Джексона на новых кадрах напугала фанатов

    В Италии связали полет Ту-160 с влиянием Москвы в Арктике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok