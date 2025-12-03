Реклама

Россиянкам описали идеальную одежду в офис

Эксперт бренда Parsedan Невская назвала вещи из вискозы идеальными для офиса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Модный эксперт Эмилия Невская описала россиянкам идеальную одежду для работы в офисе и деловых созвонов. В первую очередь важно смотреть на состав одежды, рассказала «Ленте.ру» создательница бренда Parsedan.

Так, по ее словам, для первого слоя лучше выбирать вещи из мериноса, который не только греет, но и отводит влагу. Кроме того, в качестве ближайшего к телу слоя подойдет трикотаж из лиоцелла, чья сильная сторона — управление влагой и воздухопроницаемость.

Также идеальным вариантом для офиса эксперт назвала предметы гардероба из вискозы, так как это дышащая ткань, которая отлично драпируется. «Зимой это хороший слой под жакет, но ткань легко мнется, а в мокром виде теряет прочность и может садиться, так что без деликатной стирки не обойтись», — пояснила Невская.

В то же время для второго слоя идеально подойдет свитер, жилет или кардиган, которые подойдут как для похода в офис, так и для рабочих видео-разговоров. Лучше выбирать одежду из чистой шерсти или смеси шерсти с синтетикой для лучшей износостойкости, избегая при этом изделий из акрила.

Что касается брюк и жакета, в деловом гардеробе все еще лидируют вещи из шерсти или шерстяной смеси. Собеседница «Ленты.ру» рекомендует присмотреться к вариантам с эластаном в составе для свободы движения. «Вискоза и тенсел в костюмных тканях работают на мягкость и драпировку», — добавила она.

Костюмные ткани из шерсти с добавлением полиэстера и других синтетических волокон менее мнутся, лучше держат стрелку на брюках и реже вытягиваются на коленях. Но за комфорт приходится платить: чистый полиэстер хуже пропускает воздух, и в душном офисе будет жарче

Эмилия Невская

В октябре были названы главные ошибки при выборе одежды на собеседование в офис.

    

