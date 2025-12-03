Российская биатлонистка рассказала о некачественной экипировке сборной

Биатлонистка Метеля: Сборная может пропустить Кубок содружества из-за экипировки

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о некачественной экипировке сборной страны. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сборная России может пропустить гонки Кубка Содружества. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке», — заявила Метеля. По словам спортсменки, организаторы турнира могут не допустить к старту спортсменов, которые выступают не в экипировке сборной. При этом указанная экипировка не рассчитана на низкую температуру, которая установилась в Ханты-Мансийске, где пройдут гонки Кубка Содружества.

«Комбинезон тонкий, в нем легко замерзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьезно», — отметила Метеля. Она добавила, что спортсмены неоднократно указывали на проблему с экипировкой президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову, но ситуация не изменилась.

27 ноября российский биатлонист Кирилл Бажин пожаловался на плохие патроны для тренировок и соревнований. Бажин заявил, что в данный момент не во всех регионах есть возможность приобретать хорошие патроны, что сказывается на результатах стрельбы.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.