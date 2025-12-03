Реклама

17:11, 3 декабря 2025Силовые структуры

Российский суд вынес приговор Борису Акунину

Писателя Бориса Акунина заочно приговорили в Москве к 15 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве суд вынес заочный приговор российскому писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По решению суда Акунин приговорен к 15 годам колонии по делу о нарушении закона об иноагентах, содействии террористической деятельности и оправданию терроризма.

Первый приговор по уголовному делу об оправдании терроризма писателю вынесли еще 14 июля. Ему дали 14 лет колонии. Тогда же был назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Одним из поводов стало общение писателя с пранкерами Вованом и Лексусом по видеосвязи.

