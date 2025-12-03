Реклама

Румыния взорвала украинский дрон

Румыния взорвала украинский морской дрон Sea Baby в Черном море
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Румыния взорвала украинский морской дрон Sea Baby в Черном море. Об этом говорится в заявлении румынского Министерства обороны.

«Водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии, специализирующиеся на борьбе со взрывными устройствами, по запросу Береговой охраны выполнили миссию по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после анализа дрейфующего объекта военнослужащие установили, что это морской дрон, и группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию выявленного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами.

Ранее танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. Судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, подверглось нападению примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.

