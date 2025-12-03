Реклама

«Самая сексуальная в мире судья» показала крупным планом грудь в крошечном бикини

Итальянская женщина-арбитр Клаудия Романи показала фото в откровенном бикини
Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фото в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина — футбольный арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, — запечатлела себя на камеру крупным планом в вязаном бюстгальтере от бикини синего цвета. На размещенных кадрах видно, что крошечные чашки едва прикрывают грудь Клаудии.

Поклонники оценили смелые снимки знаменитости в комментариях: «Такая красивая женщина», «Вызывайте пожарных», «Твое тело прекрасно. Очень нравишься», «Необыкновенная», «Очаровательная красотка».

В ноябре сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, устроила откровенную съемку. Спортсменка надела на фотосессию частично оголяющий грудь и плечи топ и прозрачную юбку.

