Сийярто: Страны ЕС мешают урегулированию на Украине, поскольку хотят войны с РФ

Страны Европейского союза (ЕС) мешают урегулированию конфликта на Украине, поскольку хотят войны с Россией. Вмешательство Европы в мирный процесс объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал M1.

«Мы на 100 процентов поддерживаем миротворческие усилия Дональда Трампа, которые могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв», — сказал дипломат.

По его словам, «красные линии» для Украины в достижении мирного соглашения «пририсовывают» страны европейского объединения, которые диктуют свои условия.

Ранее Сийярто объявил, что Венгрия подаст иск в суд против руководства ЕС, если он добьется запрета на поставки нефти и газа из России. Министр напомнил, что Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент разработали план по отказу от российских энергоносителей к 2028 году.