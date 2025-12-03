Собянин сообщил о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах экономики Москвы. При этом наиболее остро ощущается дефицит работников со средним специальным образованием, заявил он в ходе прямой линии в эфире телеканала «ТВ центр».

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал глава города.

По словам Собянина, дефицит кадров в различных отраслях города в настоящее время достигает 500 тысяч человек. Активное развитие экономики требует внедрения дополнительных мер и подготовки новых рабочих специальностей.

«У нас на рынке образования был некий такой перекос: больше было специалистов с высшим образованием, а значительно, просто радикально, значительно меньше шли учиться в колледже», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на фоне острого дефицита кадров ежемесячные зарплаты некоторых автослесарей в России достигли отметки в 500 тысяч рублей. Сейчас средний возраст работников здесь составляет 47 лет, а достойной смены — грамотных молодых специалистов — нет. В результате зарплаты действующих автослесарей резко выросли, в некоторых случаях их оклад может превышать денежное вознаграждение руководителей.