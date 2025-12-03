Стало известно о задержках рейсов в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минвод сообщили о задержках пяти рейсов на прибытие и вылет

Стало известно о задержках рейсов в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживается прилет пяти рейсов в Минводы: из Иваново, Уфы, Самары, Сочи и Оренбурга.

