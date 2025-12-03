Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:55, 3 декабря 2025Путешествия

Стало известно о задержках рейсов в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минвод сообщили о задержках пяти рейсов на прибытие и вылет
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стало известно о задержках рейсов в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживается прилет пяти рейсов в Минводы: из Иваново, Уфы, Самары, Сочи и Оренбурга.

Ранее россияне застряли в аэропорту Красноярска из-за задержки рейса на 27 часов. Позже представитель авиакомпании VietJet бросился с кулаками на пассажиров. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok