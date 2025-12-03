Туктамышева разыграет одну из своих медалей ради помощи тяжелобольному ребенку

Туктамышева разыграет золотую медаль ради помощи тяжелобольному ребенку

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила разыграть одну из своих медалей ради помощи тяжелобольному ребенку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Виктор Кравченко, который сделал интервью с фигуристкой.

Во время беседы спортсменка подарила золотую медаль за победу на этапе Гран-при в сезоне-2020/2021. Блогер и фигуристка решили разыграть ее между подписчиками. В конкурсе участвуют те, кто переведет от 100 рублей на счет семьи трехлетнего мальчика Давида, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА). Билетом на розыгрыш будет порядковый номер перевода.

«Вы можете хоть 100 раз перевести по 100 рублей (тем самым увеличив свои шансы) или закинуть любую сумму разом, в надежде, что вам повезет. Предлагаю всем помочь парню и его родителям справиться», — заявил Кравченко.

Ранее Туктамышева в интервью Кравченко объявила о завершении карьеры. Она отметила, что приняла решение без сожалений.

