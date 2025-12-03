Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:14, 3 декабря 2025Спорт

Туктамышева разыграет одну из своих медалей ради помощи тяжелобольному ребенку

Туктамышева разыграет золотую медаль ради помощи тяжелобольному ребенку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила разыграть одну из своих медалей ради помощи тяжелобольному ребенку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Виктор Кравченко, который сделал интервью с фигуристкой.

Во время беседы спортсменка подарила золотую медаль за победу на этапе Гран-при в сезоне-2020/2021. Блогер и фигуристка решили разыграть ее между подписчиками. В конкурсе участвуют те, кто переведет от 100 рублей на счет семьи трехлетнего мальчика Давида, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА). Билетом на розыгрыш будет порядковый номер перевода.

«Вы можете хоть 100 раз перевести по 100 рублей (тем самым увеличив свои шансы) или закинуть любую сумму разом, в надежде, что вам повезет. Предлагаю всем помочь парню и его родителям справиться», — заявил Кравченко.

Ранее Туктамышева в интервью Кравченко объявила о завершении карьеры. Она отметила, что приняла решение без сожалений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok