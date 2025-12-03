Туристка посетила национальный парк в США, бросила машину и загадочно исчезла

26-летняя туристка пропала без вести в Олимпийском национальном парке США

Туристка бросила свою машину в Олимпийском национальном парке США и загадочно исчезла. Об этом сообщило издание SFGate.

26-летняя Аллеасия Булия из Сент-Луиса, штат Миссури, посетила природный заповедник в штате Вашингтон 17 ноября. Девушка арендовала Ford Bronco Sport в Порт-Анджелесе и направилась к 15-метровому водопаду. Сотрудники парка обнаружили ее машину 27 ноября в начале тропы Сол-Дюк. С тех пор путешественница числится пропавшей без вести.

