16:35, 3 декабря 2025Путешествия

Туристка посетила национальный парк в США, бросила машину и загадочно исчезла

26-летняя туристка пропала без вести в Олимпийском национальном парке США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stephen Moehle / Shutterstock / Fotodom

Туристка бросила свою машину в Олимпийском национальном парке США и загадочно исчезла. Об этом сообщило издание SFGate.

26-летняя Аллеасия Булия из Сент-Луиса, штат Миссури, посетила природный заповедник в штате Вашингтон 17 ноября. Девушка арендовала Ford Bronco Sport в Порт-Анджелесе и направилась к 15-метровому водопаду. Сотрудники парка обнаружили ее машину 27 ноября в начале тропы Сол-Дюк. С тех пор путешественница числится пропавшей без вести.

Ранее отец и сын отправились в поход по тоннелям бывшего концлагеря и пропали без вести. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в старых горных коридорах существует высокий риск для жизни туристов, и задействовали кинологов и служебный вертолет.

