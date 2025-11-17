Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:25, 17 ноября 2025Путешествия

Отец и сын отправились в поход по тоннелям бывшего концлагеря и пропали без вести

Bild: Отец и сын пропали без вести в тоннелях бывшего концлагеря Дора-Миттельбау
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Cani25 / Wikimedia

На месте бывшего концлагеря в Европе развернулась масштабная поисково-спасательная операция из-за исчезновения отца и сына. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

50-летний мужчина и его 19-летний сын отправились в поход по тоннелям мемориала концлагеря Дора-Миттельбау, Германия, в котором более 60 тысяч заключенных конструировали ракеты нацисткой военной промышленности в 1943-1945 годах. Путешественник сообщил о своих планах бывшей жене, а когда мужчины пропали без вести, она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в старых горных коридорах существует высокий риск для жизни туристов, и начали поиски. Полиция задействовала кинологов и служебный вертолет.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Путешествие в совершенной форме» Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
9 января 2025

Позже выяснилось, что путешественники не успели спуститься в мемориальный комплекс и, испугавшись офицеров, спрятались от них. Затем мужчины связались с родственниками по телефону, которые доложили полицейским об их состоянии. В итоге отцу и сыну предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию. Также они должны оплатить полиции Тюрингии стоимость собственных поисков.

Ранее пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей Освенцима. Сотрудники мемориального комплекса посчитали, что финны своим поведением оскорбили память жертв бывшего концлагеря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости