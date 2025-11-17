Отец и сын отправились в поход по тоннелям бывшего концлагеря и пропали без вести

Bild: Отец и сын пропали без вести в тоннелях бывшего концлагеря Дора-Миттельбау

На месте бывшего концлагеря в Европе развернулась масштабная поисково-спасательная операция из-за исчезновения отца и сына. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

50-летний мужчина и его 19-летний сын отправились в поход по тоннелям мемориала концлагеря Дора-Миттельбау, Германия, в котором более 60 тысяч заключенных конструировали ракеты нацисткой военной промышленности в 1943-1945 годах. Путешественник сообщил о своих планах бывшей жене, а когда мужчины пропали без вести, она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в старых горных коридорах существует высокий риск для жизни туристов, и начали поиски. Полиция задействовала кинологов и служебный вертолет.

Позже выяснилось, что путешественники не успели спуститься в мемориальный комплекс и, испугавшись офицеров, спрятались от них. Затем мужчины связались с родственниками по телефону, которые доложили полицейским об их состоянии. В итоге отцу и сыну предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию. Также они должны оплатить полиции Тюрингии стоимость собственных поисков.

