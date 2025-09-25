Пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей и оскорбили жертв Освенцима

Два пьяных туриста из Финляндии пробрались на территорию концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше и поплатились. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По данным источника, 22 сентября двое 33-летних мужчин, выпив спиртные напитки, перелезли через забор и ворвались на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря. Охранники арестовали путешественников в большом музее.

Сотрудники мемориального комплекса посчитали, что финны своим поведением оскорбили как жертв Освенцима, так и само заведение. «Этот музей — место памяти и размышлений, и мы ожидаем, что все посетители будут относиться к нему с достоинством», — напомнил представитель организации Лукаш Липиньский.

Финские путешественники признали вину. Мужчин оштрафовали на 350 евро (34,3 тысячи рублей). Уточняется, что на территории комплекса находятся подлинные руины концлагеря, где лишили жизни более 1,1 миллиона человек.

