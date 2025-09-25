Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 25 сентября 2025Путешествия

Пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей и оскорбили жертв Освенцима

Двух пьяных туристов из Финляндии арестовали в музее Освенцима в Польше
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Два пьяных туриста из Финляндии пробрались на территорию концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше и поплатились. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По данным источника, 22 сентября двое 33-летних мужчин, выпив спиртные напитки, перелезли через забор и ворвались на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря. Охранники арестовали путешественников в большом музее.

Материалы по теме:
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!» Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
22 июня 2019
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

Сотрудники мемориального комплекса посчитали, что финны своим поведением оскорбили как жертв Освенцима, так и само заведение. «Этот музей — место памяти и размышлений, и мы ожидаем, что все посетители будут относиться к нему с достоинством», — напомнил представитель организации Лукаш Липиньский.

Финские путешественники признали вину. Мужчин оштрафовали на 350 евро (34,3 тысячи рублей). Уточняется, что на территории комплекса находятся подлинные руины концлагеря, где лишили жизни более 1,1 миллиона человек.

Ранее россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины. Уточняется, что один из пассажиров лайнера во время полета выпил алкоголь и стал проявлять агрессию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    Анна Седокова пришла на концерт в оголяющем грудь платье без бюстгальтера

    Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

    Пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей и оскорбили жертв Освенцима

    В России разработали подводную «Барракуду»

    Доходность банковских вкладов в России упала

    На жестокое избиение девочки толпой старшеклассниц отреагировали следователи

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости