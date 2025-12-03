Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

Участник СВО Юрченко: ВСУ в Гуляйполе скоро зажмут на берегу реки Гайчур

Участник специальной военной операции (СВО) и депутат Сергей Юрченко дал прогноз о ситуации в населенном пункте Гуляйполе в Запорожской области. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) российские военные скоро зажмут на берегу реки Гайчур, передает ТАСС.

Он допустил, что далее все будет зависеть от украинских солдат. «Они могут продолжить бесполезное сопротивление или сдаться в плен и выжить. После нам останется взять реку под контроль и продолжить освобождение», — заявил Юрченко.

Депутат подчеркнул, что в текущих условиях ВСУ просто неоткуда взять резервы для сопротивления в районе Гуляйполя.

Об освобождении Гуляйполя стало известно накануне.

Бои за запорожский населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им удалось нанести поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ).