Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 3 декабря 2025Россия

Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

Участник СВО Юрченко: ВСУ в Гуляйполе скоро зажмут на берегу реки Гайчур
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Участник специальной военной операции (СВО) и депутат Сергей Юрченко дал прогноз о ситуации в населенном пункте Гуляйполе в Запорожской области. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) российские военные скоро зажмут на берегу реки Гайчур, передает ТАСС.

Он допустил, что далее все будет зависеть от украинских солдат. «Они могут продолжить бесполезное сопротивление или сдаться в плен и выжить. После нам останется взять реку под контроль и продолжить освобождение», — заявил Юрченко.

Депутат подчеркнул, что в текущих условиях ВСУ просто неоткуда взять резервы для сопротивления в районе Гуляйполя.

Об освобождении Гуляйполя стало известно накануне.

Бои за запорожский населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им удалось нанести поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok