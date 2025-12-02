Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

ВС РФ освободили запорожские Зеленый Гай и Доброполье

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли два населенных пункта в Запорожской области — Зеленый Гай и Доброполье. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за них вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им удалось нанести поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ, в том числе в районах близлежащих населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное, превысили 265 солдат за сутки. Кроме того, российские военные уничтожили 10 автомобилей, гаубицу М777 производства США и склад материальных средств противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль два города в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Волчанск и Красноармейск.