Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 2 декабря 2025Россия

Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

ВС РФ освободили запорожские Зеленый Гай и Доброполье
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли два населенных пункта в Запорожской области — Зеленый Гай и Доброполье. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за них вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им удалось нанести поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ, в том числе в районах близлежащих населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное, превысили 265 солдат за сутки. Кроме того, российские военные уничтожили 10 автомобилей, гаубицу М777 производства США и склад материальных средств противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль два города в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Волчанск и Красноармейск.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok