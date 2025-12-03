Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров с Путиным

Сибига: Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Кремле с Путиным

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Кремле с российскоим лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

«Между главой украинской делегации и господином Виткоффом состоялся контакт (...) Представители американской делегации сообщили, что (...) переговоры в Москве прошли успешно», — заявил глава украинского внешнеполиитческого ведомства.

Сибига также анонсировал встречу украинской и американских делегаций в США. О датах и месте ее проведения не уточняется.

В ночь с 2 на 3 декабря прошла встреча Владимира Путина, Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Она длилась почти пять часов. Помощник президента России Ушаков заявил, что переговоры прошли продуктивно, добавив, что участники обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.