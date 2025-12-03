Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:44, 3 декабря 2025Экономика

В ЕК нашли способ убедить Бельгию использовать замороженные активы России

Politico: ЕК предложит юридический выход для Бельгии по замороженным активам РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Еврокомиссия занялась подготовкой юридически оправданного выхода, который помог бы убедить Бельгию поддержать использование замороженных активов России. Это понадобилось из-за опасений бельгийских властей, что им придется возвращать средства Москве, если одна из стран ЕС наложит вето на продление антироссийских санкций, пишет газета Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов и чиновников Евросоюза.

Уточняется, что 140 миллиардов евро, которые заморожены в Брюсселе и которые хотят предоставить Украине в виде займа, может понадобиться вернуть России, если одна из стран ЕС наложит вето на продление санкционного режима.

«Комиссия хочет, чтобы 27 стран — членов ЕС согласились предоставить замороженные миллиарды Киеву на саммите Евросовета в этом месяце. Однако Бельгия противится этому, опасаясь, что окажется в затруднительном положении. Сейчас разрабатывается правовой механизм, чтобы избежать такого развития событий», — указано в статье. Полное предложение по этому вопросу озвучат в среду.

Способ, который нашли в ЕК, описан в положении статьи 122 Договора о ЕС. Согласно ему, правительства могут принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации». При должной интерпретации это будет означать, что ставки в вопросе о замороженных активах РФ настолько высоки, что валифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, не считаясь с Венгрией.

Ранее сообщалось, что Бельгия убедила Италию в наличии серьезныхе рисков при использовании замороженных российских активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    Врач назвал особенности вспыхнувшей среди солдат ВСУ болезни

    Россиянка описала круиз за 100 тысяч рублей фразой «не оправдал ожиданий»

    ВСУ впали в панику во время боев за один город

    Раскрыты подробности охоты налоговой за некоторыми россиянами

    Вице-мэра российского города задержали

    Премьер Финляндии отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

    В США анонсировали выступление Трампа

    Редкое звездное явление произойдет на глазах россиян в новогоднюю ночь

    Девушка занялась дайвингом во время менструации и стала жертвой акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok