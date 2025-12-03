В ЕК нашли способ убедить Бельгию использовать замороженные активы России

Politico: ЕК предложит юридический выход для Бельгии по замороженным активам РФ

Еврокомиссия занялась подготовкой юридически оправданного выхода, который помог бы убедить Бельгию поддержать использование замороженных активов России. Это понадобилось из-за опасений бельгийских властей, что им придется возвращать средства Москве, если одна из стран ЕС наложит вето на продление антироссийских санкций, пишет газета Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов и чиновников Евросоюза.

Уточняется, что 140 миллиардов евро, которые заморожены в Брюсселе и которые хотят предоставить Украине в виде займа, может понадобиться вернуть России, если одна из стран ЕС наложит вето на продление санкционного режима.

«Комиссия хочет, чтобы 27 стран — членов ЕС согласились предоставить замороженные миллиарды Киеву на саммите Евросовета в этом месяце. Однако Бельгия противится этому, опасаясь, что окажется в затруднительном положении. Сейчас разрабатывается правовой механизм, чтобы избежать такого развития событий», — указано в статье. Полное предложение по этому вопросу озвучат в среду.

Способ, который нашли в ЕК, описан в положении статьи 122 Договора о ЕС. Согласно ему, правительства могут принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации». При должной интерпретации это будет означать, что ставки в вопросе о замороженных активах РФ настолько высоки, что валифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, не считаясь с Венгрией.

Ранее сообщалось, что Бельгия убедила Италию в наличии серьезныхе рисков при использовании замороженных российских активов.