Италию убедили изменить решение по активам России

Бельгия дала Италии сигнал о наличии рисков при изъятии замороженных активов РФ

Бельгия убедила Италию в том, что имеются серьезные риски при использовании замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию, опубликовав пост в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Бельгия не будет изымать активы России и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег. Брюссель продолжит поддержку Киева, однако в вопросе экспроприации активов ее «не позволят переубедить».

«Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии», — заявил Тео Франкен.

Как сообщалось ранее, «коалиция желающих» захотела полностью использовать замороженные активы России для Украины. Соответствующее заявление выпустили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос относительно передачи замороженных активов России станет ключевой темой на ближайших переговорах по украинскому конфликту. По ее словам, Евросоюз намерен решительно поддерживать Киев.