В ЕС объявили о покупке нового американского оружия для Украины

Сикорский: Польша, ФРГ и Норвегия закупят ракеты для Patriot и отправят Украине

Польша, Германия и Норвегия закупят ракеты у США для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на сумму 500 миллионов долларов , после чего отправят их на Украину. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия, которое будет отправлено на Украину. Речь идет о ракетах к батареям Patriot. Вместе с норвежцами и немцами — это 500 миллионов долларов. Из этой суммы 100 миллионов — наши», — заявил дипломат.

Также Сикорский уточнил, что эти средства изначально планировалось выделить для Европейского фонда обороны, однако он был заблокирован Венгрией. Как пояснил министр, «чтобы деньги не пропали», их перенаправили на покупку нового американского оружия для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс смог значительно увеличить закупки оружия для Киева по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, он с оптимизмом смотрит на перспективу увеличения суммы с четырех до пяти миллиардов долларов до конца декабря, при этом допустив, что «Киеву может понадобиться больше».