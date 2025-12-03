В Европе назвали альтернативы экспроприации российских активов

Фон дер Ляйен: Альтернативой экспроприации активов РФ может стать еврозаем

Альтернативой экспроприации российских активов может стать еврозаем для нужд Киева. Доступные варианты действий Евросоюза назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует ТАСС.

ЕК настаивает на предоставлении Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, что, по сути, подразумевает их экспроприацию, пояснила фон дер Ляйен.

«Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе», — уточнила она.

Указанная сумма состоит из 25 миллиардов евро активов, замороженных на счетах частных банков стран ЕС, а также 140 миллиардов евро на счетах бельгийского депозитария Euroclear. При этом ряд стран, особенно Бельгия, выступают против такой меры, поэтому ЕК прорабатывает варианты финансирования Киева.

Альтернативно властям Украины могут предоставить очередной еврозаем на 90 миллиардов евро, который покроет две трети потребностей Киева. Кроме того, ЕК предлагает запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию активов, чтобы снять риски для государств. Также, заявила фон дер Ляйен, решение о конфискации средств «не требует компромисса, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов».

Бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб заявила, что Евросоюз не готов к экспроприации активов России. Ее слова стали первым подобным признанием члена Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которая занимается вопросом экспроприации суверенных активов России. Она почти опровергла тезис фон дер Ляйен о том, что ЕК стремится выдать «репарационный кредит» Киеву и не намерена присвоить российские средства, блокированные в Бельгии.