Экономика
17:22, 3 декабря 2025Экономика

В Европе предложили запретить судиться за возврат российских активов

Фон дер Ляйен: ЕК намерена запретить возврат конфискованных активов РФ через суд
Вячеслав Агапов

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Судам могут запретить исполнять решение по возврату России ее активов в случае возможной экспроприации средств в рамках предложенного «репарационного кредита» Украине. Об этом намерении заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен, ее цитирует ТАСС.

На пресс-конференции в Брюсселе, представляя предложения Еврокомиссии по экспроприации активов, фон Дер Ляйен отметила, что такое решение якобы должно защитить Бельгию от ответных действий РФ.

«Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС», — пообещала она.

ЕК настаивает на выдаче Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, что, по сути, подразумевает их экспроприацию. Обсуждаемая сумма состоит из 25 миллиардов евро, замороженных на счетах частных банков стран ЕС, и 140 миллиардов на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

В качестве альтернативы экспроприации фон дер Ляйен назвала предоставление очередного еврозайма на 90 миллиардов евро, который покроет две трети потребностей Киева. Также, заявила она, решение о конфискации средств «не требует компромисса, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов».

