21:24, 3 декабря 2025

В Италии пообещали принять декрет о помощи Украине

Премьер Италии Мелони: Кабмин примет декрет о помощи Украине до конца года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. Ее слова приводит ТАСС.

В разговоре с журналистами в Манаме, Бахрейн, где Мелони участвовала в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, она уточнила, что отсрочка продиктована «вопросом логистики». При этом она подчеркнула, в поддержку Киева войдет и помощь военного характера.

«Как вы знаете, срок действия предыдущего декрета истекает 31 декабря. До этого момента у нас еще будут заседания Совмина, до конца года мы распределяем приоритетные вопросы. Декрет нужен, но это не означает, что мы работаем против мира», — отметила Мелони.

Итальянский премьер добавила, что пока конфликт на Украине продолжается, Рим будет поддерживать Киев.

Ранее сообщалось, что Бельгия убедила Италию в том, что имеются серьезные риски при использовании замороженных российских активов. «Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии», — сказал министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

