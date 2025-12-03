В Кремле оценили влияние хода СВО на переговоры с США

Ушаков: Успехи на поле боя положительно сказались на переговорах с США

Успехи Вооруженных сил (ВС) России на поле боя положительно сказались на результатах переговоров с США. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель Российской армии на поле боя», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Ушаков обратил внимание, что на Западе стало больше объективных аналитических оценок о ходе специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о восприятии Соединенных Штатов, но и других стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая прошла в ночь на 3 декабря в Москве. По словам представителя Кремля, Путин не отвергал мирный план Вашингтона по разрешению конфликта на Украине. Он назвал переговоры на эту тему рабочим процессом, в ходе которого стороны обменивались мнениями в поиске компромисса.