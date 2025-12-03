В России могут отказаться от строительства Северо-Сибирской магистрали за 50 триллионов рублей. Идею о ее создании предложил Путин

Строительство Северо-Сибирской магистрали в России признано нецелесообразным

Россия может отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб). В правительстве посчитали реализацию проекта нецелесообразной. Соответствующую оценку в письме к президенту России Владимиру Путину направил вице-премьер Виталий Савельев.

Как выяснилось, конечная стоимость проекта по строительству Севсиба может превысить заявленные 50 триллионов рублей. В частности, неоправданно дорогим сочли строительство участков Нижневартовск —Белый Яр и Таштагол — Урумчи (КНР).

Виталий Савельев Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Власти обратили внимание на сложные геологические условия в местах, где должна пройти магистраль. В качестве еще одной причины называется сокращение инвестиций в проект. Так, по данным «Коммерсанта», в 2026 году планируется потратить не более триллиона рублей против 1,49 триллиона в 2024 году.

Строительство Севсиба предложил Путин

Рассмотреть вопрос о строительстве в стране Северо-Сибирской магистрали поручил правительству в октябре 2023 года Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новая железная дорога должна соединить сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. Рассматривался вариант с ответвлением на порт Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа через Новый Уренгой. Другой маршрут планировали проложить до города Лесосибирск Красноярского края. Таким образом, магистраль будет иметь два выхода на Северный морской путь. В связи с этим эксперты опасаются, что отказ от строительства магистрали оставит маршрут без транспортной инфраструктуры.

Без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы Павел Иванкин президент Национального центра перевозок и инфраструктуры

Изначально строительство Севсиба оценивали в восемь триллионов рублей

В марте 2024 года сообщалось, что возведение Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обойдется в восемь триллионов рублей. Такую оценку предварительно дали в межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Работы по строительству железной дороги Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Согласно предварительным расчетам, предполагалось, что строительство одной части трассы обойдется в 691 миллион рублей за километр. При этом отмечалось, что стоимость работ на южном участке вырастет до трех миллиардов рублей за километр при длине в 1,4 тысячи километров.

Эксперты уже тогда подчеркивали, что прокладка маршрута осложняется гористым характером местности. При этом предполагалось, что в горизонте 20 лет строительство магистрали окупится.