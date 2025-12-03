Реклама

Экономика
10:42, 3 декабря 2025Экономика

В России могут отказаться от строительства Северо-Сибирской магистрали за 50 триллионов рублей. Идею о ее создании предложил Путин

Строительство Северо-Сибирской магистрали в России признано нецелесообразным
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Россия может отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб). В правительстве посчитали реализацию проекта нецелесообразной. Соответствующую оценку в письме к президенту России Владимиру Путину направил вице-премьер Виталий Савельев.

Как выяснилось, конечная стоимость проекта по строительству Севсиба может превысить заявленные 50 триллионов рублей. В частности, неоправданно дорогим сочли строительство участков Нижневартовск —Белый Яр и Таштагол — Урумчи (КНР).

Виталий Савельев

Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Власти обратили внимание на сложные геологические условия в местах, где должна пройти магистраль. В качестве еще одной причины называется сокращение инвестиций в проект. Так, по данным «Коммерсанта», в 2026 году планируется потратить не более триллиона рублей против 1,49 триллиона в 2024 году.

Строительство Севсиба предложил Путин

Рассмотреть вопрос о строительстве в стране Северо-Сибирской магистрали поручил правительству в октябре 2023 года Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новая железная дорога должна соединить сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. Рассматривался вариант с ответвлением на порт Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа через Новый Уренгой. Другой маршрут планировали проложить до города Лесосибирск Красноярского края. Таким образом, магистраль будет иметь два выхода на Северный морской путь. В связи с этим эксперты опасаются, что отказ от строительства магистрали оставит маршрут без транспортной инфраструктуры.

Без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы

Павел Иванкинпрезидент Национального центра перевозок и инфраструктуры

Изначально строительство Севсиба оценивали в восемь триллионов рублей

В марте 2024 года сообщалось, что возведение Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обойдется в восемь триллионов рублей. Такую оценку предварительно дали в межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Работы по строительству железной дороги

Работы по строительству железной дороги

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Согласно предварительным расчетам, предполагалось, что строительство одной части трассы обойдется в 691 миллион рублей за километр. При этом отмечалось, что стоимость работ на южном участке вырастет до трех миллиардов рублей за километр при длине в 1,4 тысячи километров.

Эксперты уже тогда подчеркивали, что прокладка маршрута осложняется гористым характером местности. При этом предполагалось, что в горизонте 20 лет строительство магистрали окупится.

