Россия может отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб). В правительстве посчитали реализацию проекта нецелесообразной. Соответствующую оценку в письме к президенту России Владимиру Путину направил вице-премьер Виталий Савельев.
Как выяснилось, конечная стоимость проекта по строительству Севсиба может превысить заявленные 50 триллионов рублей. В частности, неоправданно дорогим сочли строительство участков Нижневартовск —Белый Яр и Таштагол — Урумчи (КНР).
Власти обратили внимание на сложные геологические условия в местах, где должна пройти магистраль. В качестве еще одной причины называется сокращение инвестиций в проект. Так, по данным «Коммерсанта», в 2026 году планируется потратить не более триллиона рублей против 1,49 триллиона в 2024 году.
Строительство Севсиба предложил Путин
Рассмотреть вопрос о строительстве в стране Северо-Сибирской магистрали поручил правительству в октябре 2023 года Владимир Путин.
Новая железная дорога должна соединить сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. Рассматривался вариант с ответвлением на порт Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа через Новый Уренгой. Другой маршрут планировали проложить до города Лесосибирск Красноярского края. Таким образом, магистраль будет иметь два выхода на Северный морской путь. В связи с этим эксперты опасаются, что отказ от строительства магистрали оставит маршрут без транспортной инфраструктуры.
Без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы
Изначально строительство Севсиба оценивали в восемь триллионов рублей
В марте 2024 года сообщалось, что возведение Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обойдется в восемь триллионов рублей. Такую оценку предварительно дали в межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Согласно предварительным расчетам, предполагалось, что строительство одной части трассы обойдется в 691 миллион рублей за километр. При этом отмечалось, что стоимость работ на южном участке вырастет до трех миллиардов рублей за километр при длине в 1,4 тысячи километров.
Эксперты уже тогда подчеркивали, что прокладка маршрута осложняется гористым характером местности. При этом предполагалось, что в горизонте 20 лет строительство магистрали окупится.