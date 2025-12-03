Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 3 декабря 2025Интернет и СМИ

В России обратили внимание на фигуры за спинами Путина и Уиткоффа

«Царьград»: Статуи четырех императоров заметили на встрече Путина и Уиткоффа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Портреты и статуи в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, где прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, создали особый символический фон. Об этом пишет «Царьград».

Издание обратило внимание, что в кабинете висели портреты полководцев, а также находили статуи четыре русских императоров в нишах — Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II. По мнению журналистов, эти исторические фигуры были наиболее уместны для обсуждения украинского вопроса с западными коллегами, учитывая их роль в истории соответствующих территорий.

Материалы по теме:
«Важный день для мира». Доверенные лица Трампа прилетели на переговоры с Путиным по Украине. Кто они и почему им доверяет Кремль?
«Важный день для мира». Доверенные лица Трампа прилетели на переговоры с Путиным по Украине. Кто они и почему им доверяет Кремль?
2 декабря 2025
Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?
Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?
Сегодня

Журналисты напомнили, что Петр I одержал ключевую победу под Полтавой, Екатерина II завоевала Крым, Николай I противостоял польским восстаниям и получил "крымский урок", Александр II значительно расширил границы империи. При этом авторы считают, что Уиткофф вряд ли провел исторические параллели.

Встреча в Кремле началась 2 декабря около 19:40 по московскому времени и продлилась почти пять часов. Российская и американская стороны обсудили несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Одной из важных тем переговоров стал территориальный вопрос. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что компромисс по нему пока не найден, работа будет продолжаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это недопустимо». Дело Долиной и ее поведение обсуждают уже и в органах власти. Что говорят российские политики?

    На Украине объяснили обещание Буданова выпить кофе в Крыму

    Стало известно о продвижении российских войск на запорожском направлении

    В России допустили новогоднее перемирие в зоне СВО

    Обвиняемого в удушении россиянки в апарт-отеле отправили в СИЗО

    Россиянин попытался ввезти стероиды на лайнере в Турцию и получил три года колонии

    Россиян предупредили о новогодних штрафах

    Названа новая опасность для вертолетов и истребителей ВСУ

    Внешность сестры Майкла Джексона на новых кадрах напугала фанатов

    В Италии связали полет Ту-160 с влиянием Москвы в Арктике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok