В России обратили внимание на фигуры за спинами Путина и Уиткоффа

«Царьград»: Статуи четырех императоров заметили на встрече Путина и Уиткоффа

Портреты и статуи в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, где прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, создали особый символический фон. Об этом пишет «Царьград».

Издание обратило внимание, что в кабинете висели портреты полководцев, а также находили статуи четыре русских императоров в нишах — Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II. По мнению журналистов, эти исторические фигуры были наиболее уместны для обсуждения украинского вопроса с западными коллегами, учитывая их роль в истории соответствующих территорий.

Журналисты напомнили, что Петр I одержал ключевую победу под Полтавой, Екатерина II завоевала Крым, Николай I противостоял польским восстаниям и получил "крымский урок", Александр II значительно расширил границы империи. При этом авторы считают, что Уиткофф вряд ли провел исторические параллели.

Встреча в Кремле началась 2 декабря около 19:40 по московскому времени и продлилась почти пять часов. Российская и американская стороны обсудили несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Одной из важных тем переговоров стал территориальный вопрос. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что компромисс по нему пока не найден, работа будет продолжаться.