Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 3 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России обратились с призывом к странам из-за замороженных активов

Депутат Журова призвала страны выступить против изъятия активов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Публичное несогласие Китая с планами Европы по изъятию замороженных активов России может повлиять на финальное решение, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что чем больше стран будут высказываться против, тем меньше вероятность изъятия.

«Думаю, очень важно, чтобы такие большие страны, как Китай, выступали открыто против изъятия и использования наших активов, — сказала депутат. — Это важно прежде всего для тех, чьи деньги физически находятся в Европе».

Журова объяснила, что происходящее с российскими активами уже заставляет многие государства задумываться о надежности инвестиций в Европе, ведь может оказаться так, что и их средства не будут защищены.

«Китай наверняка тоже инвестирует что-то в Европу. Но, получается, никакой защиты там нет, европейским институтам верить нельзя. И, полагаю, чем больше государств начнут говорить об этом открыто, тем вероятнее отказ Европы от изъятия активов России. Ведь все понимают, что сегодня пострадает Россия, а завтра кто-то другой. Работать с такой системой невозможно», — заключила политик.

Ранее в МИД Китая осудили инициативу ЕС об изъятии суверенных активов России. Там также добавили, что всем вовлеченным в переговоры по Украине сторонам необходимо создавать благоприятный фон для завершения конфликта политико-дипломатическим путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok