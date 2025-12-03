В России обратились с призывом к странам из-за замороженных активов

Депутат Журова призвала страны выступить против изъятия активов России

Публичное несогласие Китая с планами Европы по изъятию замороженных активов России может повлиять на финальное решение, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что чем больше стран будут высказываться против, тем меньше вероятность изъятия.

«Думаю, очень важно, чтобы такие большие страны, как Китай, выступали открыто против изъятия и использования наших активов, — сказала депутат. — Это важно прежде всего для тех, чьи деньги физически находятся в Европе».

Журова объяснила, что происходящее с российскими активами уже заставляет многие государства задумываться о надежности инвестиций в Европе, ведь может оказаться так, что и их средства не будут защищены.

«Китай наверняка тоже инвестирует что-то в Европу. Но, получается, никакой защиты там нет, европейским институтам верить нельзя. И, полагаю, чем больше государств начнут говорить об этом открыто, тем вероятнее отказ Европы от изъятия активов России. Ведь все понимают, что сегодня пострадает Россия, а завтра кто-то другой. Работать с такой системой невозможно», — заключила политик.

Ранее в МИД Китая осудили инициативу ЕС об изъятии суверенных активов России. Там также добавили, что всем вовлеченным в переговоры по Украине сторонам необходимо создавать благоприятный фон для завершения конфликта политико-дипломатическим путем.