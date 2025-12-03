В России отреагировали на заявление президента Польши о россиянах и конфликте на Украине

Константинов назвал заявления президента Польши о россиянах примитивными

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на заявления президента Польши Кароля Навроцкого о россиянах и урегулировании конфликта на Украине, назвав их примитивными. Слова российского политика приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, подобные оскорбительные высказывания демонстрируют комплексы, необразованность и невоспитанность спикера.

«Это очень примитивное и ложное трактование истории, в котором сквозит историческая обида за то, что Польша была частью России, а не наоборот. За то, что великой державой Восточной Европы стала не Польша, а Россия. (...) [Высказывания позволяют себе] случайные люди в политике с плохим знанием истории, зараженные русофобией», — обозначил Константинов.

Он также подчеркнул, что к таким заявлениям не следует относиться серьезно.

Ранее Навроцкий заявил о невозможности заключения соглашения с Россией, обвинив Москву во «лжи» и «стремлении к разрушению».