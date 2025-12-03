Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 3 декабря 2025Россия

В России указали на признаки скорого окончания СВО

«Царьград»: Эксперты прогнозируют скорое окончание конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в скором времени. Российские и украинские эксперты прогнозируют, что до окончания конфликта осталось полтора месяца, пишет «Царьград».

Авторы издания напомнили, что подобный прогноз сделал главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, имеющий связи в США на самом высоком уровне. По его словам, боевые действия должны закончиться до 15 января.

Помимо него, с украинской стороны о мирном соглашении высказался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол республики в Лондоне Валерий Залужный. Он допустил, что Киев может заключить с Москвой мирное соглашение на годы вперед, даже если «не добьется полной победы». Кроме того, один из ведущих политтехнологов офиса президента Украины Владимир Петров заявлял о намерении украинского лидера Владимира Зеленского остановить конфликт и объявить о своей отставке на Новый год. По мнению эксперта, уже 15 декабря может прозвучать объявление о прекращении огня.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, в свою очередь, указал, что США твердо решили положить конец украинскому кризису. Он уверен, что, несмотря на попытки Украины и Европы сорвать мирный процесс, Вашингтон все равно добьется своего. О том, что американская сторона уже приступила к осуществлению задуманного, говорит отставка с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака, резюмировал он.

Однако президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко не согласен с вышеуказанным прогнозом. По его мнению, СВО продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok