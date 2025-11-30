Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

Политолог Минченко: СВО продлится еще минимум год после начала переговоров

Специальная военная операция (СВО) продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку озвучил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в выпуске подкаста «Smarent Pro недвижимость», опубликованного на YouTube.

«Всегда есть шанс появления черного или белого лебедя, все может кардинально измениться в любой момент. Но пока еще есть запас у обеих сторон, чтобы продолжать конфликт», — подчеркнул политолог.

Минченко прокомментировал начало обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что на данный момент Киев рассматривает заморозку боевых действий лишь как временную меру. По его мнению, Москве необходимо достичь мирного соглашения, которое будет гарантировать стране стабильность и прекращение конфликтов в будущем.

«Россия — великая военная держава, а с дипломатией и фиксацией результатов у нас получается "не очень"», — отметил эксперт.

Ранее Минченко назвал в комментарии «Ленте.ру» публикацию изданием Bloomberg якобы стенограммы телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Политолог подчеркнул, что, независимо от достоверности публикации, в материалах не было никакой дискредитирующей Уиткоффа как переговорщика информации.