В США назвали возможную страну для переезда Мадуро

NYP: Администрация США предложила Катар для переезда Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа предложила сценарий, при котором лидер Венесуэлы Николас Мадуро мог бы переехать в Катар для урегулирования конфликта. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность переезда Мадуро в Катар, поскольку эта страна оказывает помощь в урегулировании конфликта. Три действующих и два бывших чиновника из администрации назвали этот сценарий правдоподобным», — сообщает газета.

По словам одного из собеседников издания, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ «любят делать подобные вещи», поскольку это способствует «налаживанию отношений с США».

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Мадуро покинуть Венесуэлу в течение недели. Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор 21 ноября. В ходе беседы венесуэльский лидер заявил главе Белого дома о готовности уехать из страны при условии предоставления ему и членам его семьи амнистии.