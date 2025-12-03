Реклама

21:44, 3 декабря 2025

В США заявили о рекордном падении духа у дипломатов

NYT: 98 процентов дипломатов США заявили о падении морального духа
Марина Совина
Фото: Reuters

Профессиональные дипломаты США сообщили о рекордном падении морального духа и утрате влияния на внешнюю политику страны. Об этом написала газета The New York Times.

Согласно данным нового доклада, 98 процентов сотрудников зарубежных миссий считают, что ситуация в сфере дипломатии ухудшилась после прихода к власти президента США Дональда Трампа. В частности, в Ассоциации сотрудников дипломатической службы США (AFSA) заявили, что «дипломатический потенциал Америки разрушается изнутри»из-за увольнения опытных кадров.

«Дипломатическая служба переживает кризис. Урон, который наносится, мы будем ощущать десятилетиями», — подчеркнул глава AFSA Джон Динкельман.

Ранее в США объяснили выбор переговорщиков Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он назначил спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в качестве дипломатов для встречи с российскими представителями в Москве, поскольку предпочитает «личную дипломатию».

