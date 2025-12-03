В России высказались об идее полного запрета вейпов

Депутат Огуль выступил за полный запрет вейпов в России

Все постепенно идет к полному запрету вейпов в России, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. О соответствующей инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении полного запрета продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России.

«Мы к этому идем постепенно. Наш комитет по охране здоровья вышел к правительству с предложением о жесткой сертификации, сейчас ждем эту поправку, будем рассматривать. Во втором чтении мы ждем поправку, которую рекомендовал наш комитет по охране здоровья, по поводу того, чтобы дать возможность регионам определяться с этим вопросом самостоятельно. Надеемся, что уже на примере каких-то регионов мы посмотрим, как это будет работать. Мое мнение — запретить полностью», — поделился депутат.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Позднее это решение поддержали в ряде регионов. В частности, в Пермском крае запретили продажу устройств.

