Жители российского села остались без воды дольше чем на две недели

Село Октябрьское Амурской области живет без воды больше двух недель

Жители села Октябрьское в Амурской области уже больше двух недель живут без воды. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В населенном пункте проживает 740 человек, большинство из которых пенсионеры. Водопровода здесь нет уже больше пяти лет, тогда же закрылась в селе и баня. Через общие коммуникации проводится только отопление.

В ноябре сломалась единственная на все село водовозная машина, из-за чего поставки бутилированной воды прекратились. Этой водой снабжали не только частные дома, но и детский сад, и школу.

Оставшись без ресурса, сельчане оказались вынуждены топить снег и лед. У некоторых жителей есть собственные колодцы, но в масштабах села это проблемы не решает. На полках магазинов бутылок почти не осталось, а стоимость такой воды составляет порядка ста рублей за литр, посетовали сельчане изданию «Поток». На фоне проблем с водоснабжением в селе закрыли детский сад, а в школе сократили учебные занятия до двух-трех уроков в день.

В местной администрации настаивают, что в селе Октябрьском имеется три водовозные машины: две из них неисправны, а третья вошла в оборот только два дня назад и доставляет воду в первую очередь к социальным объектам. Местные жители эти данные оспаривают: по их словам, сейчас вода из третьей водовозки только проходит анализ, на что уйдет не меньше недели.

Ранее без воды на три недели остались жители города Гуково в Ростовской области.