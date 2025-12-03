Вслед за квартирами по «схеме Долиной» начали продавать машины

Участник СВО может остаться без машины по «схеме Долиной»

Жительница России требует у военнослужащего, находящегося на фронте, вернуть проданный автомобиль, пишет Baza.

57-летняя женщина продала свой автомобиль в прошлом году за 850 тысяч рублей, но спустя несколько месяцев заявила, что находилась под влиянием мошенников, которые даже заставили ее отдать запасной комплект шин, а в подтверждение своих слов она предоставила документы о том, что не отдавала отчета своим действиям.

К тому времени Kia Soul уже был перепродан, а покупателем стал участник специальной военной операции (СВО), находящийся в зоне боевых действий, но женщина все равно требует рассмотрения дела в суде, даже при отсутствии ответчика, который, в свою очередь, пишет письма в судебную инстанцию с просьбой дождаться его возвращения.

Продавец и ее юрист уверены, что смогут вернуть автомобиль и даже шины, а адвокат ответчика настаивает на очном заседании.

Ранее стало известно, что «схема Долиной» уже распространилась на рынок аренды недвижимости, а депутаты Госдумы предложили ввести меры по защите добросовестных покупателей.