Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:17, 3 декабря 2025Из жизни

Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

Житель Канады выиграл 40 миллионов долларов и не пришел за выигрышем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

В Канаде не смогли найти победителя лотереи, выигравшего 40 миллионов канадских долларов (2,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает INsauga.

В октябре неизвестный житель провинции Онтарио купил лотерейный билет. Когда 28 октября прошел розыгрыш, оказалось, что он угадал все семь выпавших чисел и может получить главный приз.

С тех пор прошло больше месяца, однако за выигрышем так никто и не пришел. О победителе известно, что он купил лотерейный билет в графстве Грей на юге Онтарио. Другой информации о нем нет.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

У победителя остается меньше года, чтобы забрать деньги.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, решил купить редкую газировку и выиграл в лотерею. Он признался, что планирует потратить выигрыш на празднование Рождества с семьей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok