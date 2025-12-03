Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

Житель Канады выиграл 40 миллионов долларов и не пришел за выигрышем

В Канаде не смогли найти победителя лотереи, выигравшего 40 миллионов канадских долларов (2,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает INsauga.

В октябре неизвестный житель провинции Онтарио купил лотерейный билет. Когда 28 октября прошел розыгрыш, оказалось, что он угадал все семь выпавших чисел и может получить главный приз.

С тех пор прошло больше месяца, однако за выигрышем так никто и не пришел. О победителе известно, что он купил лотерейный билет в графстве Грей на юге Онтарио. Другой информации о нем нет.

У победителя остается меньше года, чтобы забрать деньги.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, решил купить редкую газировку и выиграл в лотерею. Он признался, что планирует потратить выигрыш на празднование Рождества с семьей.