Раскрыт масштаб проблем Windows

Microsoft признала проблемы в версиях Windows 11, вышедших в 2024-2025 годах

Массовые поломки компонентов Windows 11 коснулись не только актуальной, но и прошлой версии операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Neowin.

В конце ноября корпорация Microsoft признала, что почти все компоненты и сервисы Windows 11 имеют определенные проблемы. Тогда в компании отметили, что масштабные неполадки актуальны для сборки 25H2, которая вышла осенью 2025 года. В начале декабря специалисты IT-гиганта раскрыли информацию о том, что проблемы охватывают и сборку 24H2, которая появилась в октябре-ноябре 2024 года.

Инженеры американской корпорации подчеркнули, что проблемы могут возникнуть «после установки на персональный компьютер (ПК) ежемесячного накопительного обновления Windows 11 версии 24H2 или Windows 11 версии 25H2». Сбои касаются меню «Пуск», панели задач, «Проводника», раздела с параметрами Windows и других компонентов.

Специалисты Neowin заявили, что ожидали подобных новостей. По их словам, это неудивительно, так как 24H2 и 25H2 имеют одну и ту же основу и общую кодовую базу. В качестве временного решения проблем в Microsoft посоветовали перезапустить службу Shell Infrastructure Host (SIHost.exe).

Ранее бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер объяснил провал Windows 11 зацикленностью разработчиков функциями искусственного интеллекта (ИИ).