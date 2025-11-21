Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:10, 21 ноября 2025Наука и техника

Все функции Windows 11 сломались

Microsoft признала наличие ошибок практически во всех функциях Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала наличие проблем практически во всех компонентах и функциях Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что в Microsoft зафиксировали проблемы операционной системы (ОС) после большого количества жалоб пользователей. На сайте компании появился материал, в котором IT-гигант признал наличие ошибок и рассказал о временном исправлении.

Судя по информации Microsoft, проблемы затронули практически все компоненты и функции ОС: меню «Пуск», панель задач, «Проводник», раздел с параметрами Windows. Неполадки зафиксированы в операционной системе версии 24H2, которая имеет ту же инфраструктуру, что и 25H2: «Это означает, что проблемы актуальны и для более новой версии 25H2».

Специалисты Neowin посетовали, что Microsoft признала наличие неполадок ОС только в ноябре. При этом большая часть проблем появилась еще в июле, после выхода обновления KB5062553.

В Microsoft пообещали, что исправят все неполадки. В качестве временного решения некоторых проблем опытным пользователям посоветовали перезапустить службу Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) — это поможет восстановить отсутствующие пакеты Immersive Shell.

В конце ноября Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 11, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). В компании рассказали, что в ОС появятся ИИ-агенты для решения задач пользователя в фоновом режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Похищавший нянь Богородский маньяк называл себя великим

    Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с квартирой

    Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

    Все функции Windows 11 сломались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости