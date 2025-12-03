Задания ценой в 30 долларов подвели российского подростка под госизмену

В Кургане подростка задержали за госизмену, ему грозит до 20 лет колонии

В Кургане 17-летнего подростка задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек разделял проукраинскую позицию по отношению к СВО, сам установил контакт с представителем украинского террористического движения и заявил о намерении оказывать им содействие.

В результате юноша стал размещать на улицах города надписи с призывами к вступлению в украинскую организацию, а также отправлять фото машин с символикой СВО. За выполненные задания он получил 30 долларов. Юноше грозит до 20 лет колонии.

