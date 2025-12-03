Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 3 декабря 2025Силовые структуры

Задания ценой в 30 долларов подвели российского подростка под госизмену

В Кургане подростка задержали за госизмену, ему грозит до 20 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Кургане 17-летнего подростка задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек разделял проукраинскую позицию по отношению к СВО, сам установил контакт с представителем украинского террористического движения и заявил о намерении оказывать им содействие.

В результате юноша стал размещать на улицах города надписи с призывами к вступлению в украинскую организацию, а также отправлять фото машин с символикой СВО. За выполненные задания он получил 30 долларов. Юноше грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребовало назначить писателю Борису Акунину (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно 15 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok