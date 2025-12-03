Зарабатывавший миллионы рублей на компромате российский блогер попал на видео

СК: Волгоградский блогер вымогал до 6 млн рублей за нераспространение компромата

В Волгоградской области задержали местного жителя за серию вымогательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с подозреваемым.

На кадрах виден следователь, сообщающий мужчине причину задержания. Его ведут силовики.

Задержанный — блогер и общественник Алексей Ульянов, уточняет ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

По данным следствия, с 2020 года он зарабатывал на публикациях в соцсетях, требуя от руководителей организаций и граждан деньги за нераспространение порочащих сведений. Совместно с владельцем анонимного интернет-канала блогер получил от бизнесмена шесть миллионов рублей, в другом эпизоде он вымогал 100 тысяч рублей у коммерсанта.

Решается вопрос об избрании волгоградцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о задержании в Тульской области мастера спорта России по смешанным единоборствам (MMA) Тиграна Оганесяна, который руководил межэтнической группировкой из своих учеников, занимавшейся вымогательством.