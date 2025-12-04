Реклама

Мир
23:03, 4 декабря 2025Мир

Аналитик раскрыл подробности будущих переговоров США и Украины

Джонсон: Умеров на встрече с Уиткоффом услышит позицию Кремля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с главой украинской делегации Рустемом Умеровым лишь передаст ему позицию России, Киев не сможет добиться от Вашингтона уступок. Подробности будущих переговоров раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости.

По его словам, любое другое действие способно «навредить» переговорному процессу. Эксперт уверен, что США не собираются идти на компромисс с Киевом, поскольку позиция России по спорным вопросам мирного урегулирования хорошо известна.

«Россия не отдаст Донбасс, Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Варианты для Украины — закончить все сейчас, пока у нее остается территория, или продолжить и лишиться Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей», — сказал Джонсон.

Ранее бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил, для чего Умеров встретится с представителями США. По его мнению, Умеров хочет спастись от уголовного преследования со стороны антикоррупционных органов Украины.

