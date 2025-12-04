Реклама

Бывший СССР
06:17, 4 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта цель поездки посланника Зеленского в США

Соскин: Умеров поедет в США для спасения от уголовного преследования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил, для чего секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретится с представителями США. Его слова приводит РИА Новости.

Соскин заявил, что Умеров встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером для спасения от уголовного преследования со стороны антикоррупционных органов Украины.

«Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него и выбора-то особо нет», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, президент Украины Владимиру Зеленскому приходится рисковать возможным бегством Умерова после отставки экс-главы его офиса Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря для переговоров по Украине. Ожидается, что встреча пройдет в Майами, штат Флорида.

