Раскрыта дата встречи Уиткоффа с украинской делегацией

AP: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря для переговоров по Украине

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем американского лидера, проведут встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 4 декабря. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Ожидается, что встреча пройдет в Майами, штат Флорида. Другие подробности встречи не приводятся.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина, Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.