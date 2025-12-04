Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

Среди российских детей выросло число случаев расстройств аутистического спектра

Среди российских детей на 140 процентов выросло число случаев диагностики расстройств аутистического спектра. О росте числа выявленных отклонений стало известно из публикации Baza в Telegram.

Как сообщает издание, по статистике Минздрава России в 2018 году было выявлено 31 685 детей с аутизмом, а на конец 2024 года — 76 096 таких детей (данные Росстата).

Предполагается, что увеличение числа случаев психических расстройств этого типа среди российских детей связано с поздним зачатием и родами, осложнениями при беременности, а также с повышенным интересом к этому диагнозу среди родителей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске сотрудники детского сада отказались пускать трехлетнего мальчика с аутизмом — семье перестали открывать двери.