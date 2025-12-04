Реклама

06:59, 4 декабря 2025

Бойцы «Азова» по приказу пробежали через минное поле и погибли

Марина Совина
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинские военные подорвались на минном поле после того, как им приказали пробежать через него до места расположения позиций. Об этом рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) «Азов» (подразделение признано в России террористической организацией и запрещено) Андрей Прытов, передает ТАСС.

«Дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — заявил пленный.

По его словам, прибыв на позицию, он обнаружил ее полностью разрушенной. Восстановительные работы велись ночью, чтобы избежать ударов.

Прытов сдался в плен после того, как его в качестве наказания за помощь раненым в одиночку отправили восстанавливать эту позицию. Он сообщил, что российские военные эвакуировали его в безопасное место, оказали медицинскую помощь и предоставили чистую одежду.

Ранее житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили в спину украинскому полицейскому.

