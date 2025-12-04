Реклама

15:29, 4 декабря 2025

Бывшая глава евродипломатии ушла в отставку после обвинений в коррупции

Reuters: Могерини ушла в отставку на фоне обвинений в коррупции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Luis Cortes / Reuters

Бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы на фоне обвинений в коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адресованное сотрудникам, студентам и выпускникам колледжа электронное письмо Могерини.

Адвокат Могерини заявил, что она отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и сотрудничает со следствием.

2 декабря бельгийская полиция задержала Федерику Могерини по делу о мошенничестве. Правоохранители также задержали бывшего генсека Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

