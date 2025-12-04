Саннино решил уйти на пенсию

Politico: Бывший генсек службы внешних связей ЕС Саннино выйдет на пенсию

Бывший генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино ушел с должности генерального директора Европейской комиссии (ЕК) по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя ЕК.

«Саннино больше не исполняет свои обязанности. В свете обвинений, выдвинутых Европейской прокуратурой, Саннино взял отпуск до конца года, после чего выйдет на пенсию», — приводит издание слова источника.

В электронном письме своим коллегам Саннино написал: «В сложившихся обстоятельствах я не считаю целесообразным продолжать работать на своей нынешней должности». Он добавил, что «уверен в работе мировых судей и что все прояснится».

2 декабря правоохранители задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии и директора колледжа Европы Федерику Могерини по делу о мошенничестве.

В тот же день полиция Бельгии по запросу Европейской прокуратуры задержала Стефано Саннино, который является фигурантом дела Могерини.