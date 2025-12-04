Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 4 декабря 2025Мир

Саннино решил уйти на пенсию

Politico: Бывший генсек службы внешних связей ЕС Саннино выйдет на пенсию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино ушел с должности генерального директора Европейской комиссии (ЕК) по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя ЕК.

«Саннино больше не исполняет свои обязанности. В свете обвинений, выдвинутых Европейской прокуратурой, Саннино взял отпуск до конца года, после чего выйдет на пенсию», — приводит издание слова источника.

В электронном письме своим коллегам Саннино написал: «В сложившихся обстоятельствах я не считаю целесообразным продолжать работать на своей нынешней должности». Он добавил, что «уверен в работе мировых судей и что все прояснится».

2 декабря правоохранители задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии и директора колледжа Европы Федерику Могерини по делу о мошенничестве.

В тот же день полиция Бельгии по запросу Европейской прокуратуры задержала Стефано Саннино, который является фигурантом дела Могерини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok