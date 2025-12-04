Реклама

00:22, 4 декабря 2025Бывший СССР

Бывший депутат оценил готовность Украины согласиться на отвод войск

Экс-нардеп Марков заявил, что Зеленский отвергнет отвод ВСУ из ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил, что Киев не примет предложения об отводе войск из Донецкой народной республики (ДНР) для урегулирования конфликта. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

По мнению Маркова, президент Украины Владимир Зеленский считает вывод войск недопустимым вопреки потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому отвергнет этот шаг.

«У Зеленского уже заканчиваются люди: кто в бегах, кто уже в отставке, кто под следствием. Но я сомневаюсь, что они будут готовы к отводу войск [из ДНР]. Для них это неприемлемо, это самоубийственный шаг. Европейцы их поддерживают в этом решении», — сказал экс-нардеп.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска. По его словам, украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами.

