Бывший депутат оценил готовность Украины согласиться на отвод войск

Экс-нардеп Марков заявил, что Зеленский отвергнет отвод ВСУ из ДНР

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил, что Киев не примет предложения об отводе войск из Донецкой народной республики (ДНР) для урегулирования конфликта. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

По мнению Маркова, президент Украины Владимир Зеленский считает вывод войск недопустимым вопреки потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому отвергнет этот шаг.

«У Зеленского уже заканчиваются люди: кто в бегах, кто уже в отставке, кто под следствием. Но я сомневаюсь, что они будут готовы к отводу войск [из ДНР]. Для них это неприемлемо, это самоубийственный шаг. Европейцы их поддерживают в этом решении», — сказал экс-нардеп.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска. По его словам, украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами.

